Crecen las críticas a Poncho Herrera por su ausencia en el reencuentro de RDB

El reencuentro de RDB en los escenarios será el 2023 con el ‘Soy Rebelde World Tour’, la cual se reveló por medio de una publicación en la cuenta de Instagram de la agrupación.

En ella solo aparece un video con imágenes extraídas de la popular telenovela y del reencuentro que tuvieron los integrantes del grupo musical hace un mes. Fue hasta este lunes 19 de diciembre que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann publicaron en redes el video en el que se da a entender su vuelta a los escenarios.

Pero con la gran noticia no llegó sola, pues lo hizo acompañada de una gran ausencia como lo es la de Alfonso Herrera, quien no aparece en el video ni tampoco compartió el video. Pocho Herrera ha mencionado en distintas ocasiones que no quiere descuidar su carrera actoral por volver a los escenarios, pues su verdadera pasión está en la actuación, no tanto en la música.

Las reacciones y ataques a Poncho Herrera

Y ante esto los fanáticos no dudaron en pronunciarse en las redes sociales, pues una de sus más recientes publicaciones tiene que ver específicamente con su labor humanitaria, pero en la que decidió usar frases de RBD, lo que fue ampliamente criticado.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

“Imagina usar tal recurso para querer desviar el hate, caes mal aun así poncho”, “Lo mal que me cae esta persona. Ignora siempre su paso por RBD y ahora quiere que los seguidores de la novela donen…”, “Con la gira de RBD podrías donar más pero no quieres así que mejor dale promoción al video con otra frase que no incluya al grupo al cual no quieres pertenecer”.

Pero, así como hubo detractores, también están quienes manifestaron su apoyo por la causa que promueve en las redes sociales. “Obviamente a los fans nos pesa que no estés en el regreso, con cualquier RBD que falte no es lo mismo, pero hay que respetar tu sentir, si para ti ese ciclo quedó atrás y tal vez no disfrutabas mucho cantar, está bien, respetemos, pidamos las cosas sin atacar ❤️”.

El esperado regreso de RBD a los escenarios aún no tiene una fecha confirmada, lo único que anunció la agrupación es que el próximo 19 de enero se darán a conocer más detalles, como países a visitar, precios de boletos, fechas. Por el momento, el link que publicaron solo permite hacer un registro.