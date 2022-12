Aida Victoria Merlano quiere despedir el 2022 desmintiendo varios rumores sobre su vida

Aida Victoria Merlano aprovechó una sesión de preguntas y respuestas para desmentir o confirmar algunos de los rumores que han estado circulando en las redes sociales en relación a varios aspectos de su vida, tomando la oportunidad para profundizar un poco en ciertos temas propuestos por sus seguidores.

Durante el 2022, la influencer estuvo involucrada en varias situaciones polémicas que la pusieron frente al ojo público en más de una ocasión, destacando la vez que le presentaron cargos en su contra y casi va a la carcel, su ruptura con el cantante Naldy y el intercambio de palabras que tuvo con Ricardo Montaner a propósito de una riña política.

¿Extraña a Yeferson Cossio?

Aida Victoria Merlano tuvo una discreta relación el famoso influencer, pero tiempo después de que terminaran, muchos rumores han circulado respecto a que extraña al joven, en especial después de que su pareja actual diera una pequeña pista al respecto.

Sobre esto, la creadora de contenido dijo: “no, no extraño a ningún exnovio. A mí me dicen Ariana Grande: ‘Thank you, next’”.

¿Está con WestCol solo por interés?

Luego de que el streamer revelara la abultada cantidad de dinero que gana con regularidad, muchos rumores circularon alrededor de que la influencer solo estaría con él por sus ingresos. Sin embargo, respondió contundentemente ante este rumor.

“De todos piensan lo mismo: bonito, feo, joven, viejo, de quien sea. Pero no porque yo sea Aida, sino porque es una sociedad machista”, dijo. “La gente siempre presume que mi dinero tiene que venir de un hombre”.

¿Se filtró un video subido de tono con ella como protagonista?

Otro de los rumores sobre Aida Victoria Merlano es sobre un presunto video sexual que llegó a circular en las redes en donde ella sería una de las protagonistas. Este rumor rápidamente se esparció en las plataformas digitales, y si bien la joven ya se había pronunciado al respecto, aprovechó esta oportunidad para aclarar qué sucede con esto.

En la historia reveló que quien aparece en el polémico clip no es ella, ya que la forma del ombligo de la chica que aparece allí es diferente. “Llevo tres años diciendo lo mismo. NO soy yo (si fuera cero lío, no es la gran vaina que eso pase)”, escribió en la historia.