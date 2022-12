Patadas de ahogada”: Manuela Gómez sobre polémica de Yina Calderón al hablar de los demás

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram que la DJ Manuela Gómez se refirió al caso que acaparó recientemente los titulares colombianos sobre la disputa que protagonizaron la también DJ Yina Calderón y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Sobre la pregunta de qué piensa “sobre la peinada” de Aida Victoria Merlano hacia Yina Calderón la DJ no dejó de recordar que también ha estado en la boca de la DJ tiempo atrás entre sus comentarios.

“Dice así con entonando acento, yo vuelvo y repito, puras patadas de ahogada, o sea ella le va a tirar a todo el mundo, a todo el mundo, porque ella necesita eso, necesita pegarse de la fama de las demás personas. Lamentablemente esa es la pura verdad”, dijo en primera instancia Manuela Gómez.

Seguidamente nombró a cada una de las personas del espectáculo colombiano sobre las que Yina Calderón ha despotricado en las redes sociales para generar controversias, como el caso de Valentina Ruíz, mejor conocida como ‘La Jesuu’ de quien se burló en un video junto a su madre Merly Ome meses atrás.

“Le ha toca a la Epa Colombia, a Andrea Valdiri, a La Jesuu, a Aida, a mí, y a un montón que ni siquiera me he enterado de los chismes, per para mí puras patadas de ahogada, siempre lo he dicho, lo diré y lo sostengo ante quien sea patadas de ahogada, necesita la fama de las demás personas para poder brillar, necesita la luz de las demás personas para poder brillar, y uno en su interior tiene luz propia para brillar sin necesidad de nadie”, finalizó Manuela Gómez.

Es de recordar que la última polémica de Yina Calderón involucró no solo a Aida Victoria Merlano, sino a su expareja Yeferson Cossio y la actual pareja de la creadora de contenido WestCOL, cuando la DJ habló sobre el tamaño de los genitales de cada uno.