¿Matrimonio a la vista?: Carlos Vargas está enamorado y reveló cómo sueña que sea su boda

Carlos Vargas es uno de los presentadores más famosos del mundo del entretenimiento, esto debido a su participación en el programa ‘La red’. Siendo su espontaneidad y su confianza a la hora de entrevistar a famosas figuras, lo que llama la atención de los televidentes. Si bien, ha reiterado que se encuentra soltero no ha dejado de lado, como visualiza al hombre de sus sueños.

El presentador aseguró que está emocionado el viaje que iniciará dentro de algunos días y este tendrá en los lugares más emblemáticos de Argentina. Pero, antes de esto y como suele ser costumbre a través del programa de entretenimiento indicó que uno de sus sueños es poder casarse. Antes de esto, desearía que le pidieran la mano, pero que esta situación se dé fuera del país, siendo lo más especial posible.

Si bien, no reveló de quien se trata si aseguró que han sido varias las ocasiones en que esperar que su boda se pueda llevar a cabo. Asimismo, Carlos indicó: “Que yo voy caminando por ahí, digamos en el puente de Brooklyn y que llegue un hombre espectacular, divino, grandote. Y me diga, es que me enamoré de ti y quiero casarme contigo” y le digo que si”.

Aunque las risas no pudieron faltar por parte de sus compañeros de set, debido a la fantasía que tiene el presentador, no pasaron por alto el hecho de que este solo podría ser un invento por parte de Vargas. Pues, lo conocen muy bien y todo se trataría de una simple broma, por la conversación que se encontraban teniendo por aquel momento.

A pesar de que no comparte muchos detalles de su vida privada, muchos de sus seguidores esperan que revele quien es su nuevo amorío. Asimismo, desde ya le desean que sea feliz, teniendo en cuenta que en varias ocasiones se ha referido a su deseo de encontrar una pareja que sea su compañía, su apoyo y lo más importante que exista amor entre ambos.

Aunque en varias ocasiones se presentaron fuerte rumores sobre su posible relación con el también presentador, Iván Lalinde, tiempo después Vargas aseguró que solo se trata de una amistad, pues fue precisamente su amigo, quien estuvo con él en sus crisis más fuertes de depresión y ansiedad, los cuales ha podido sobrellevar gracias a que buscó la ayuda correspondiente.