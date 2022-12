Diana Celis reveló cuál es su propósito ¿Volverá con ‘Epa Colombia’?

Se acerca un nuevo año, un nuevo comienzo y hasta una nueva vida, pero entre tantos anhelos y deseos se vienen también los propósitos, no solo los que se esperan realizar de manera interna y propia, sino aquellos que son colectivos, y algo similar es lo que ha dado a conocer la futbolista colombiana Diana Celis.

Puede leer: Diana Celis, ex de ‘Epa Colombia’, dice que le están haciendo brujería

Y es que, con un seriado de imágenes desde la orilla de la playa, en las que luce simplemente radiante, ha dejado un mensaje a toda su comunidad digital en su red social Instagram que llama a la reflexión y a la vez a al impulso de hacer bien las cosas.

“Nuestro propósito en el mundo es ayudar a otros, pero si no los podemos ayudar, por lo menos no les hagamos daño… 🍃 🍁”, escribió Diana Celis. Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de su fanaticada, quienes no dudaron en dejarle grandes mensajes en los comentarios.

“Más que el karma se sabe todas las direcciones, ahora Diana se ve más feliz más radiante se lo merece hay personas que nos opacan no nos dejan brillar 🙌”, “Admiración y respeto, por ser una guerrera y lograr superar los obstáculos que has tenido. Sé que seguirás logrando lo que te propones 😍”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

Una de las acciones que nos ayudan a lograr la felicidad plena es ayudar a los demás. Quien ya lo ha hecho, sabe que al apoyar a los demás nos ayuda más a nosotros mismos a crecer como seres humanos, a mejorar nuestro estado de ánimo y hasta nuestra salud. Al poder servir a los demás, seguro al mismo tiempo será un agente de felicidad, ya que su ayuda hace la diferencia.