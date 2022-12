Sebastián Villalobos sorprendió al referirse a un momento íntimo de su vida que era totalmente desconocido

Sebastián Villalobos es uno de los personajes más conocidos y queridos de las redes sociales, el joven bumangués de 26 años ha sabido ganarse el cariño de las personas por su forma de pensar y comportarse, aunque suele suceder que algunos influencers o generadores de contenidos son escandalosos y generan polémicas, como es el caso de Aida merlano, Epa Colombia, Yeferson Cossio, por mencionar algunos, en el caso de Sebas es todo lo contrario.

El joven suele compartir contenidos con mensajes positivos, que generan reflexiones y muestran que tiene un buen corazón. Sebastián además de dedicarse a las redes sociales, también actúa, presenta y canta. Sus admiradores suelen estar muy pendientes de su vida, de todo lo bueno y lo no tan bueno que le pasa, por eso al enterarse de la reciente confesión que hizo quedaron sorprendidos, pues no tenían ni idea.

Villalobos se refirió a la relación con su padre, aunque el joven no suele hablar de su vida privada, quienes lo siguen tienen referencia de su madre, pero de su padre nunca había hablado. Sebas contó que a los 12 años trató de relacionarse con su padre por la intermedicación de un tío, “En la época del Messenger mi familia paterna me buscó para estar en comunicación. Después, viajé a Bucaramanga y me vi con un tío y él me preguntó si yo quería ver a mi papá, y le dije que sí. Volví a la casa donde solía vivir con mi padre y allí conocí a mi hermano, pero me resultó muy difícil”.

Luego dijo que ese mismo día horas mas tarde “Nos vimos en una tienda, y solo hablamos por 10 minutos, porque él estaba trabajando, y me dijo que nos viéramos el fin de semana, pero eso nunca pasó porque yo no me sentí seguro de hacerlo”.

Desde ese momento nunca volvió a intentar mantener una relación cercana con su padre, aunque por otros familiares se mantenía enterado. La confesión se dio porque contó que tras 14 años de no tener niguna comunicación con él decidió escribirle, un momento trascendental que quiso compartir con sus seguidores por el gran significado que tiene para su vida. “Perdonen, amen, envíen ese mensaje que tanto han pensado en enviar... la vida cambia en un segundo”.