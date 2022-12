“No vuelvo a tomar”: Cintia Cossio mostró cómo se comporta durante una borrachera

Cintia Cossio le mostró a sus seguidores que hace un par de días vivió una mala experiencia después de una noche de tragos, mostrándoles cómo se comportó después de varias copas. Y a propósito de esto, también comentó que a partir de ahora intentaría alejarse de este tipo de bebidas y actividades.

A través de sus historias y las de su hermano, Yeferson Cossio, la influencer ha demostrado que disfruta mucho de las fiestas, los viajes y las multitudes, apareciendo en varios videos divertidos festejando con su familia y sus amigos a todo dar, la mayoría de las veces con ciertos lujos que terminan deslumbrando a sus fans.

Puede leer: De nuevo Cintia Cossio demuestra que es una tóxica en potencia con su esposo

Pero tal parece que todo cambió en los últimos días, ya que Cintia Cossio comentó en un par de historias la amarga experiencia que vivió en una noche de borrachera, la cual le terminó dejándole algunas secuelas.

La influencer comenzó el relato indicándole a sus seguidores que el fin de semana pasado estuvo enferma, pero que eso no la detuvo para salir a disfrutar de la noche del viernes: “yo soy de las que cuando se enferma digo: ‘yo soy más que una enfermedad’”.

Seguidamente comentó que se sintió más motivada a salir ya que su hermano estaría presentándose en un bar, de modo que quería brindarle su apoyo. “Yo soy la mayor fan de mi hermano, de mi esposo, de mi familia”, comentó.

Lea también: Cintia Cossio descubrió que su empleada se ponía sus costosos tenis cuando no estaba

Pero cuando ya estaba en el sitio, la joven comentó que se tomó tres tragos y que eso fue suficiente para emborracharse, algo que ella encuentra inexplicable porque suele resistir un poco más las bebidas alcohólicas. “No sé si era porque estaba maluca, no sé si será porque estaba cansada, [pero] me metí una borrachera”, confesó.

En la siguiente historia compartió un video en donde se puede ver que baila de manera eufórica, alegando que no recuerda el momento en que se grabó haciendo esto, confesando también que algunos momentos de la noche son borrosos para ella.

Finalmente, agregó que al otro día se despertó con una fuerte resaca, lo suficiente como para motivarla a no volver a consumir este tipo de bebidas. “No vuelvo a tomar. En serio, no vuelvo a tomar. Ayer la pasé de perros. Pero bueno, no salgan a beber enfermos”, concluyó Cintia Cossio.