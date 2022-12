El consejo de Sofía Osio Luna, Señorita Colombia, sobre las inseguridades

Querer tirar la toalla a veces es un impulso que sale de lo más profundo del alma y que se manifiesta en la mayor demostración de debilidad o cuando la persona simplemente ya no puede más, como el caso expuesto por Sofía Osio Luna.

Y es que la Señorita Colombia hace poco hizo un post en el que dejó clara referencia a este tema que afecta a miles de personas en el mundo y en el que recuperar la confianza tras un mal momento a veces es una cuesta arriba.

Es por ello que dos un seriado de fotografías en las que la corona es una metáfora de fuerza escribió las palabras que llamaron la atención de muchos de los miembros de su comunidad digital en la red social Instagram.

“Recordatorio: Habrá días buenos y días no tan buenos, lo importante es que no dejes que estos últimos te definan. Lo estás haciendo muy bien, y eres mucho más capaz de lo que crees. Tienes tanto potencial, no permitas que un mal día o un mal comentario afecte tu progreso y por lo que tanto has trabajado”, escribió en primera instancia Sofía Osio Luna.

Seguidamente se refirió a cada uno de los sacrificios y alcances que se evocan día a día para lograr poder estabilizarse ante el presente y hacerle frente a todo aquello que simplemente sea un obstáculo.

“Solo tú sabes la dedicación y el esfuerzo que has hecho para llegar a dónde estás, que es exactamente donde tienes que estar. Sé feliz y orgulloso de todo lo que haces con tanta pasión. Ponte esa corona y que nadie te la quite, que nadie apague la luz de tu corazón. eres tú y eres único, créetelo🤍 -sol”, finalizó Sofía Osio Luna.