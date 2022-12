¿Buscando novio? Sara Uribe confesó el gran obstáculo que tiene para conseguir una pareja

Sara Uribe confesó a través de sus historias de Instagram que está interesada en conseguir pareja, pero que tiene un gran obstáculo justo al frente que le impide poder encontrar el amor, y todo está relacionado con un aspecto de su trabajo como celebridad. Sin embargo, aún no le ha cerrado las puertas a Cupido y dejó una esperanza abierta para futuros pretendientes.

La empresaria ha estado un poco distanciada de las redes sociales debido a su participación en el reality show ‘Survivor: la isla de los famosos’ en donde está compitiendo junto a otras celebridades colombianas en un ambiente complicado, con muchos retos a la vista.

Sin embargo, Sara Uribe suele encontrar momentos para conversar un poco con sus seguidores mientras hace un balance entre sus compromisos laborales. Y en esta oportunidad se encargó de hablar de su vida romántica, dejándole saber a los internautas que el principal obstáculo que tiene para no poder conseguir un novio es que le cuesta conocer a un pretendiente.

“[Mi asistente] me dice: ‘¿en qué momento va a conocer a alguien?’. Y yo: ‘yo no sé, aquí en las fotos, el señor de los cables’. ‘Hola, amor, ¿no tiene una cintica doble faz para que me ponga?’”, dijo la presentadora con indignación mientras se escuchaban risas de fondo. “Termino a las 9 de la noche en fotos. entonces qué, ¿el del Uber?”.

Ante estas declaraciones, Sara Uribe dejó ver que realmente está interesada en conocer a alguien pero su apretada agenda se lo complica, por lo que a través de una historia invitó a sus pretendientes y a todos los que la quieran conocer que le hagan “una seña” para estar encaminada: “¿En qué momento te conozco? Si vos me querés conocer, haceme una seña entonces”.

Finalmente, le pidió consejos a sus seguidores respecto a cómo puede conocer a alguien nuevo. Y tras este llamado, varios internautas le plantearon soluciones como usar aplicaciones de citas e ir a discotecas. Sin embargo, destacó una en donde la invitaban a buscar al ex de aida Victoria Merlano, el cantante Naldy, quien ha aparecido con frecuencia en sus historias de Instagram.