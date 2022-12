Así serán las millonarias vacaciones de Carlos Vargas de ‘La Red’

Carlos Vargas es uno de los presentadores más famosos de Colombia, pues ha tenido la oportunidad de estar en varios programas de entretenimiento. Ahora mismo hace parte del equipo de ‘La Red’, uno de los programas más importantes de los fines de semana. Sin embargo, el trabajo del año ya pasó, ahora es hora de descasar.

Lea también: ¿Borrachos?: tremenda fiesta que se pegaron los de ‘La Red’

Hace poco, todos los compañeros del programa estuvieron en una casa celebrando el Fin de Año, que parece le fue muy bien, pues los presentadores estaban demasiado felices y animados compartiendo enter ellos.

Así serán las millonarias vacaciones de Carlos Vargas

Cada uno de los presentadores aprovechará sus días para descansar y desconectarse, pero definitivamente, las vacaciones de Carlos Vargas serán de otro nivel, según lo contó en sus redes sociales:

“Yo amo la Navidad y estoy muy feliz, porque me voy con un amigo el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, vamos a estar paseando por Argentina como yo me lo he soñado. Vamos a estar en Buenos Aires. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear. Van a ser 4 días, con una gran amiga, con carolina Ramírez y su marido, que los amo con locura. Después arrancamos para La Patagonia, vamos a ir a Perito Moreno, un viaje maravilloso, exquisito, a ver caer témpanos de hielo, porque es verano. Después vamos a Bariloche. Después vamos a ir a Cruce de los Lagos y después de ahí nos vamos las Cataratas de Iguazú y ahí se acaba el paseo, entones estoy que me meo”

Lea también: Carolina Soto ofendió a su hija y la niña casi se pone a llorar

Terminó por decir el presentador, que, definitivamente, se dará las vacaciones de su vida, al lado de los que más ama.