¿Otra vez? Ni siquiera alcanzó a pasar un mes y volvieron a robar a la ‘gorda’ Fabiola

Fabiola Posada es una de los humoristas más reconocidas de Colombia, gracias a su participación en el legendario programa Sábados felices en el que lleva desde sus primeros años, la costeña se ha caracterizado por ser una persona muy agradable en todos los contextos más allá de su carrera profesional. En redes sociales es bastante activa mostrando momentos con su familia, quienes ha dicho en varias ocasiones que son su mayor amor.

Lea también: Así habría terminado robada la ‘Gorda Fabiola’ por un empleada doméstica

La ‘gordita’ está casada con el también humorista Nelson Polanía ‘Polilla’, con quien tiene una excelente relación y además un hijo, que han defendido a ‘capa y espada’ por sus preferencias sexuales. Esto ha hecho que la pareja sea foco de atención, pero no es por la única razón, también recientemente la hija de Fabiola se casó y al evento no asistió ‘Polilla’ lo que causó reacciones, por lo que Posada quiso explicar que su hija y su esposo no tienen una buena relación y lo ‘normal’ en este caso es que no compartan en un mismo espacio.

También Fabiola ha sido noticia porque hace menos de un mes contó que su hija había sufrido un robo en su casa, cuando una mujer que contrataron para ayudar con el aseo durante la época del matrimonio aprovechó el movimiento para tomar sobres con dinero que le habían dado a la pareja y luego del matrimonio desapareció.

También le puede interesar: El Capo está de vuelta 12 años después: la serie protagonizada por Marlon Moreno tendrá cuarta temporada

Infortunadamente no alcanzó a pasar un mes desde ese robo y la familia de Fabiola volvió a sufrir otro robo, bastante similar al anterior, su nieto estaba de cumpleaños y la mujer que estaba prestando los servicios de aseo en la casa tomó los sobres que le había regalado al joven y se robó más de un millón de pesos en efectivo, en dólares y pesos, pero lograron a hacerle la ‘encerrona’ a la mujer después que había desaparecido, la engañaron y le hicieron devolver el dinero.