La Descarga saldrá del aire y será remplazado por este programa

La Descarga ya lleva varias semanas al aire y aunque con el paso de los días ha logrado ganarse más televidentes gracias al talento y las historias de vida de los participantes que vienen de los realities Yo me llamo, La Voz y A otro nivel no faltan los detractores, incluso desde antes que empezara el programa ya lo estaban criticando, primero por no contar con concursantes nuevos sino que venían de otros programas y por la elección de los mentores, Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle, sobre todo por esta última.

La cantante no es del agrado de muchas personas, principalmente por sus posturas frente al Gobierno actual del país, el cual la ha llevado a hacer más de un comentario fuera de lugar, viéndose incluso envuelta en líos legales por considerarse que lo que ha dicho del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, ya pasa de ser una opinión a un ataque directo con tonos ofensivos y denigrantes.

Aún así el programa ha logrado mantenerse a flote en las noches de la televisión colombiana, pasando por diferentes etapas, primero por audiciones, luego por las selecciones de cada grupo y finalmente por la escogencia de los equipos oficiales de cada uno de los mentores luego de dar una última oportunidad a quienes se encontraban en ‘la cuerda floja’. La siguiente etapa se desarrollara con los participantes escogidos quienes deberán vivir en una casa y al mismo tiempo irán presentando shows para avanzar en las etapas.

En la noche de este 14 de diciembre en el final del programa dijeron que no tendrán más emisiones, claro que solo por el 2022, porque en el 2023 volverán en el mes de enero con la siguiente etapa del concurso, mientras tanto en su reemplazo llegará ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, un programa ya conocido en el canal que une a humoristas como ‘Lokillo’, Boyacoman, Don Jedioindo, con celebridades del espectáculo colombiano como Lina Tejeiro, Melina Ramírez, Mabel Cartagena, este se emitirá a las 8 pm cubriendo el espacio que deja La Descarga.