“Rata de dos patas” Santiago y Gusi fueron señalados en presentación de María Nelfi y Maía

El reality de canal Caracol La Descarga se ha convertido en la compañía de los televidentes en las noches colombianas, el talento y las historias de los concursantes han hecho que más personas se conecten con el programa y cada vez interactúen más en internet con lo que sucede en cada nuevo show, ya sea por las canciones o por lo que cuentan los participantes que han tenido que pasar por momentos de vida complicados.

Lea también: “Mucha ropa” le gritaron a Gusi y lo pusieron a hacer estriptis en la mitad de una presentación

Otro aspecto que ha sido bastante llamativo del show son los mentores Gusi, Santiago Cruz, Marbelle y Maía, que con sus forma de ser cada uno bastante particular han hecho que compartan momentos de historias personales, discusiones, alegrías, y bastantes lágrimas, pues todos en algún momento se han dejado ver bastante vulnerables y no les importante mostrarse de esa forma frente a las cámaras.

También le puede interesar: Gusi no pudo parar de llorar durante una presentación ¿Qué recordó el cantante para ponerse así?

Aunque tambien hay tiempo para las bromas y para ponerse en escena, sobre todo con las canciones que tienen letras graciosas o para dedicar. En este caso en particular con el tema ‘Rata de dos patas’, que interpretaron la concursante María Nelfi y la mentora Maía, durante toda la presentación hicieron como si le estuvieran dedicando la canción a Gusi y Santiago, que siguiendo con el juego hacían gestos como si en verdad se tratara de algo contra ellos y hacían gestos interactuando con las dos mujeres que se encontraban en el tocadiscos.

Ya habiendo terminado con la canción siguieron con la puesta en escena y como si estuviesen regañados los mentores no dijeron muchas cosas y entre ellos empezaron a señalarse como si la canción fuera dedicada para el otro. Santiago dijo que no iba a decir mucho porque si no doña María Nelfi podría decirle algo y prefería mejor quedarse en silencio, claro está, todo en modo de broma.