El atrevido vestido con el que Jessica Cediel se sintió “en pelotas”

Jessica Cediel volvió a encender las redes sociales debido a una polémica publicación que subió en su cuenta de Instagram en donde se quejaba de la incomodidad que sentía por un vestido que debía usar en ‘La Descarga’, alegando que para ella era muy revelador y sentía que estaba desnuda. Este comentario hizo que muchos internautas le dejaran varios mensajes negativos en el post.

La presentadora ha estado muy ocupada en las últimas semanas, figurando en este reality show que ha logrado cautivar a los colombianos. También ha compartido con sus seguidores otros detalles más personales como el resultado de un reciente tratamiento facial y pequeñas escenas de unas entrevistas en las que ha participado.

Puede leer: Jessica Cediel en sus comienzos en el mundo del entretenimiento

Y en una reciente publicación de Instagram dejó ver un detalle de su atuendo para ‘La Descarga’, mostrando un vestido negro, corto y traslúcido con algunos detalles en pedrería blanca y brillante. Debajo de la prenda se notaba que tenía un modesto top y unos shorts muy cortos, ambos en color negro.

Y a propósito de este curios atuendo, tal parece que Jessica Cediel no se sentía muy bien con la elección del vestuario para ese día. Pero a pesar de su incomodidad, la joven al final terminó tomándole cierto cariño. “Les confieso que me sentía casi empelota cuando me puse este vestido. Mi equipo me dijo que lo usara sin miedo. Y a que no adivinan… al final me ENCANTÓ”, escribió en la descripción del post.

Lea también: Jessica Cediel dejó boquiabiertos a sus fans con su vínculo con Álvaro Uribe

En la publicación de Jessica Cediel, varios usuarios de Instagram dejaron algunos comentarios negativos sobre el video y sus declaraciones en relación a su vestido y cómo se sentía usándolo al principio, etiquetándola de “doble moral” ya que, según ellos, siempre está mostrando de más en la pantalla y en las redes sociales.

“Pero si tú siempre vistes en pelota, no entiendo el miedo”, “Lo que dice no coincide con lo que hace” y “Pero casi siempre las modelos andan en brassier y pantis, no veo cuál es el show si haces videos, fotos, con las mismas prendas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post. Cabe destacar que Cediel terminó por limitar los comentarios en la publicación.