Aleska Génesis, mujer que le hizo brujería a Nicky Jam, se le está cayendo el pelo

De nuevo Aleska Genesis se roba la atención de todos, pero esta vez no es por algún video filtrado o un trabajo de brujería, sino por la condición que padece en estos momentos como lo es la alopecia.

La modelo mostró algunas imágenes en las que se le ve como el cabello ha cedido y dejado una enorme brecha sobre la parte superior de su cabeza. Junto a las imágenes, que han sido borradas en dos oportunidades, cuenta que la llevó a padecer la calvicie.

“Esta soy yo actualmente mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, (estoy sufriendo de alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional. He recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, contó Aleska Génesis.

Seguidamente contó lo difícil que ha sido revelar con su comunidad digital lo que en la actualidad representa su aspecto físico tras el inicio de la caída del cabello y lo argumentó con pruebas, ya que algunos creyeron, según ella, que se rapó esa parte de la cabeza.

“Estoy compartiendo algo que me ha dado terror compartir y he estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo y mostrar lo no tan lindo que he estado pasando, pocos lo saben y mostrar esta parte de mí que me duele tanto y me ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud ha sido uno de los mayores actos de valentía que he tenido en mis redes sociales”.