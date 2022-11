Esto cobró supuestamente la bruja que le hizo el amarre a Nicky Jam

La serie de videos que salieron a la luz pública días atrás en los que se ve a Génesis Aleska, quien es expareja de Nicky Jam, hablar con una mujer especializada en magia negra, siguen causando conmoción en el mundo del espectáculo.

En los clips la mujer le da consejos para hacer diversos amarres de cómo mantener al reguetonero junto a ella y en algunas de las recomendaciones está el uso de orina para dársela de manera camuflada al cantante de ‘El Perdón’. Ahora ha salido la mujer encargada de hacer el trabajo para hablar de la situación.

¿Cuánto cobra la bruja por un amarre como el de Nicky Jam?

La especialista en espiritismo precisó que en efecto si fue contratada por la ex de Nicky Jam, pero quiso aclarar que nada de lo que se está divulgando por las redes es cierto, ya que negó las tarifas de consultas que se han viralizado.

Y es que una cuenta ha precisado que la mujer presuntamente cobre 200 dólares por una consulta de tabaco, 500 dólares por una sesión con un espíritu, y que los amarres, como el que se le aplicó a Nicky Jam van desde 5 mil dólares en adelante.

“Hola me quiero dirigir a todos, ya me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar que sí, no voy a negar, Genesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, eh para montar unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando de que la Negra Francisca no es mía, de que cobro esto o de que cobro aquello es falso”, dijo la mujer en unas historias que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

“Quiero dejar algo claro, de que sí, si fue verdad, ella me contactó o sea ella pues, tuvo mi número de teléfono por una amiga de México que pues son amigas no sé, ella me contactó, sí le hice la serie de consultas, sí le hice una serie de trabajos” — dijo la bruja.

La mujer precisó además que no le ve conflicto a lo hecho al cantante, pues defendió sus creencias en particular asegurando que son muchas las personas que acuden a este tipo de cosas y que también las practican.

“Sí, me dedico al espiritismo, yo pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene su tipo de creencia, y cada quien pues es libre de albedrio, cada quien tiene su propia religión, creo que no es nada malo, que muchas personas lo hacen, muchas personas lo practican”, finalizó.