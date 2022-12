Aida Victoria Merlano envía fuerte mensaje sobre el apego a los ex ¿Será que lo pone en práctica?

Mas de una vez Aida Victoria Merlano ha sabido cómo enviar un mensaje a su amplia comunidad digital en la red social Instagram y esta vez es una de ellas. Y es que en medio de la polémica que vive ha decidido hablar sobre cómo superar un apego hacía un amor.

En el video Aida Victoria Merlano precisa que a muchas personas a veces el miedo de perder a esa otra simplemente se apodera de todos los espacios, y que en el transcurso de eso muchas cosas se pierden como lo es la propia esencia.

“A los 17 años yo viví mi primer amor, intenso, apasionado y me acuerdo que yo tenía tanto apego a esta persona que vivía en un miedo constante a ser abandonada por él. Pero un buen día mi mayor miedo se materializa, esta persona termina conmigo, y me doy cuenta de que esta sensación de vacío y soledad que yo tenías en el pecho no era porque esa persona me hubiese abandonado, sino porque yo me había abandonado a mi misma. Esa persona se fue y no me quedaba ni yo misma”.

Seguidamente mencionó que ese sentimiento acaba por llevar al propio ser a un rincón del que a veces es más que difícil salir y en el que la persona afectada se da cuenta de todo lo que perdió de sí misma por complacer y querer retener a un amor pasajero.

“A veces uno tiene tanto miedo a perder a alguien que sin darse cuenta acaba perdiéndose, todas las veces que uno decide flexibilizar sus límites, ampliar el espectro de cosas que está dispuesto a tolerar con tal de que el otro se quede, cuando uno termina sacrificando su esencia porque esa persona sea feliz, o cuando uno termina convirtiéndose en un esclavo de las expectativas que ese otro deposita en uno” — Aida Victoria Merlano

Para finalizar habló de la importancia de los tiempos, de las esperas y en especial de las decisiones que pueden llevar a salir de ese laberinto cuando en una relación se siente que ya todo está más que perdido.

“Todo estamos en una relación bajo la libertad de haber entrado cuando queríamos y así mismo estamos en la libertad de irnos cuando queramos. Al final del día si esa persona se va a ir por lo menos que te quedes tú. Yo con el tiempo pude aprender y en tender que estoy dispuesta a todo, menos a perderme con tal de no perderlo”, finalizó Aida Victoria Merlano.