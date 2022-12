“Los besos dulces de mi adorado” Amparo Grisales compartió recuerdo con famoso artista y las críticas no faltaron

Amparo Grisales es una reconocida actriz, quien ha hecho parte de innumerables producciones, su más reciente aparición se dio en medio de la película ‘El paseo 6′. Sin dejar de lado, que ha sido jurado durante varias temporadas del reality de canto ‘Yo me llamo’, en compañía de varias importantes figuras del entretenimiento, pero ella ha sido quien se ha robado el show por sus constantes declaraciones y acercamientos con algunos de ellos.

La manizaleña no suele ser muy activa en sus redes sociales, sin embargo, cada una de sus apariciones ha causado polémica en redes sociales. Esta vez no lo hizo solo, sino en compañía del cantante de música popular, Pipe Bueno. La actriz, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto con el artista, la cual se dio en una de las temporadas de ‘Yo me llamo’ en la que ambos figuraron como jurados.

Grisales agregó una corta descripción a la imagen, en la que se lee: “Los besos dulces de mi adorado Pipe Bueno, talento puro”. Esto con el fin de recordar la experiencia que tuvo con Pipe en el programa. Sin embargo, los comentarios y las críticas no se han hecho esperar, poco tiempo después de la publicación de la actriz.

Algunos lo tomaron de mala manera indicando que es un hombre comprometido y que ella no debería estar compartiendo este tipo de contenido, pues no la deja muy bien parada tanto con sus seguidores como con los del artista. Por otro lado, hubo quienes se remitieron a asegurar que no entendían los comentarios negativos, ya que es más que claro que entre ellos solo existe una amistad y la complicidad sigue a pesar de que ya no están trabajando juntos.

Además, resaltaron el talento que tiene Amparo en la actuación y ahora, en la música. Sin dejar atrás a Pipe, a quien consideran uno de los artistas más importantes del género popular y quien todavía se encuentra celebrando sus 15 años de carrera artística después de dos conciertos con varios invitados, que tuvo lugar tanto en Bogotá como en Medellín.

Lo cierto es que Grisales se está encuentra en las grabaciones del reality de canto que tendrá lugar este próximo año, aunque todavía no se han revelado quienes la acompañarán esta nueva temporada, si se espera que sea todo un éxito como las anteriores etapas.