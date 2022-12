¿'La Liendra’ y Dani Duke terminaron? Esto se sabe

No hay dudas que ‘La Liendra’ y Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en todas las redes sociales. Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado más que en el ojo del huracán.

Puede leer: ¿Ganas de generar polémica? ‘La Liendra’ dice que la intimidad con Dani Duke le está haciendo daño

Ahora recientemente junto han participado en la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que miembros de su comunidad digital les han cuestionado sobre si han terminado o no.

Ante esto la pareja contestó de manera directa, pero con un mensaje más que reflexivo sobre aquellas relaciones en las que las despedidas van y vienen de manera común.

“Nunca, hemos tenido discusiones, pero terminar no. Si nosotros llegáramos a terminar y volver, yo creo que no, creo que no sería bueno. Yo he aprendido algo de mis relaciones anteriores y es que si una relación que apenas está empezando y fluyendo, empiezan con eso terminar y volver allí no hay nada”, contó el creador de contenido ‘La Liendra’.

Por lo que recomendó que si los seguidores están pasando por alguna situación similar lo mejor que pueden hacer es dejar las cosas así y buscar otro rumbo, ya que esto representaría que la relación no va a ningún lugar.

Seguidamente hablaron sobre lo que son los celos y los bloqueos, ya que estos forman parte de cada historia de amor, se quiera o no, es por ello que esta vez fue el turno de la maquilladora de hablar para darle un consejo a sus seguidores.

“Porque estaba un poco bravita, porque usted es muy coqueto, vea ustedes mujeres jamás tengan un novio Géminis, es bien coqueto”, contó Dani Duke, esto luego de que ‘La Liendra’ le reprochó que en una oportunidad ella lo bloqueó en todas las redes sociales tras una discusión.