¿Yina Calderón y Aida Victoria Merlano se fueron a los golpes tras polémica?

A través de sus historias en la red social Instagram la creadora de contendido Aida Victoria Merlano ha mostrado un video que dejó a todos con la boca abierta, y es que se trata de dos luchadoras que tienen mucha similitud facial con ella y la DJ Yina Calderón.

Junto al video Aida Victoria Merlano ha escrito unas palabras que se pueden interpretar como que no hay ningún tipo de rencor hacia Yina Calderón tras la polémica que protagonizaron días atrás.

“Quiero pedir unas disculpas a quienes vieron el incidente en el que me agarré con Yina. creo que no debí tirarla al piso de esa manera. A veces uno se deja llevar por la rabia”.

Es de recordar que la DJ no dejó de opinar sobre la disputa de miembros viriles entre la actual pareja de Aida Victoria Merlano, WestCOL y su ex el creador de contenido Yeferson Cossio.

“Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, fue lo que dijo Yina Calderón sobre Aida Victoria Merlano.

Más tarde llegaría la respuesta de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón lo que significó el inicio de reclamos por haber desvirtuado una confidencia y exponerla en público.

“De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, debe ser leal”, respondió Aida Victoria Merlano.