WestCOL asegura que no se ha separado de Aida Victoria Merlano tras rumores

Recientemente bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram WestCOL ha asegurado que no ha pasado nada con respecto a Aida Victoria Merlano y que no pasarán las fechas de Navidad y Fin de Año juntos como se creía que sucedería.

“No pasó nada, no pasó nada, pero es que ustedes están acostumbrados a que todo se haga público, relájense, cálmense y dejen de comerse todos los cuentos de las noticias amarillistas. Relájense muchachos, yo creo que todas las personas que tienen pareja les cuesta mucho decidir esto porque aquí en Colombia son muy importantes las fechas 24 y 31. Yo el 24 lo voy a pasar acá en Medellín, y el 31 lo quiero pasar en Cali, con la familia de Leandro, que es mi segunda familia”, dijo WestCOL.

Indico que le habría encantado pasarla con Aida Victoria Merlano en Barranquilla, pero que ella tiene no solo su familia, sino su respectiva agenda, sin embargo, no descarta la posibilidad de que puedan reunirse antes de finalizar el año.

“Porque esa pelada la camella mucho. Ella no está donde está por suerte, ella tiene su itinerario, sus cosas que hacer diariamente. Yo tenía pensado venir el 13 a Colombia, y como perdí mi viaje en México fue que llegué antes, pero ella pensaba, eso fue de la nada, que no iba a volver antes. Ya ella está agendada con su trabajo y sus cosas que hacer y no ha podido venir”.

Precisó que cuando tengan el tiempo disponi9ble se reunirán e insistió en que no pasó nada, pero hizo énfasis en que a él no le gusta hablar de ese tipo de cosas y hacerlas públicas porque la gente está “mal acostumbrada” a meterse en la vida de las personas.