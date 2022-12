“Me siento uno de los hombres más ricos” Pirry envió reflexión para revelar la situación que está atravesando

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry ha sido una de las caras más recordadas en el mundo de la televisión colombiana. Durante años hizo parte del canal RCN, en donde tuvo su propio programa ‘El mundo según Pirry’ y ‘Especiales Pirry’. Pero, tiempo después, este salió del aire y por vario tiempo se le perdió el rastro al periodista.

Sin embargo, en los últimos meses ha logrado atraer a un amplio público a través de sus redes sociales, quienes aseguran que admiran su trabajo y los proyectos de fotorreportaje de adelante desde hace algún tiempo. En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores con lo que fue un clip fuera de lo común, pues algunos pensaron que se trataría de un tema diferente.

El periodista inició sus declaraciones asegurando que se siente rico, pero, no de sustancia ni muchos menos de dinero, pues según él, algunos de los mejores momentos que ha tenido la plata no puede comprarlos. Asimismo, mostró algunas de las extraordinarias imágenes que ha logrado captar en algunos de sus viajes y no podía creer el momento que estaba viviendo.

Seguidamente, Pirry relató que la felicidad nunca termina ser completa. El periodista indicó que extravió su maleta de mano, en donde llevaba un computador, tarjetas de memoria con las fotos, cámara pequeña, pasaporte viejo, su visa americana y un buen dinero. Pirry resaltó que no le importa las cosas materiales, solo desea poder recuperar sus imágenes, pues están son de su arduo trabajo y de toda una proyección detrás de cada una.

Asimismo, destacó que desea recuperar sus documentos, teniendo en cuenta la prioridad de estos. Así que pidió que si era el caso solo devolvieran las tarjetas, la visa y el pasaporte. Pirry en medio de su preocupación, aseguró que premiaría a quien haga esta labor, pues si la gente no ayuda a quienes lo necesitan, cuál sería el propósito.

Finalmente, el periodista indicó que el hecho se dio ya hace algunos días y aunque no ha recibido ningún tipo de información, aún guarda la espera de que las cosas puedan solucionarse de la mejor manera posible, ya que no tiene muy claro en donde pudo haber dejado su maleta en medio de su regreso de México a Colombia.