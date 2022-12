Jhonny Rivera tuvo que salir a pedir disculpas por palabras ‘clasistas’, ¿qué pasó?

El famoso cantante de música popular Jhonny Rivera en el último tiempo se ha convertido en uno de los personajes más conocidos en redes sociales, ya que, suele ser muy activo, donde suele compartir algunas de sus actividades diarias y algún adelanto de sus nuevas producciones. Y es que gracias a esto, se ha ganado el cariño y el amor de sus seguidores, quienes ahora están pendientes de cada uno de los movimientos que tiene el cantante.

Sin embargo, al cantante le tocó salir a pedir disculpas a través de sus redes sociales, por presuntas declaraciones clasistas en contra de un perro de la calle. El hecho se dio en las últimas horas, mientras que Rivera se encontraba visitando su finca. El artista aseguró que sus perros han estado molestando cada una de sus decoraciones navideñas, pero esto ya es costumbre por estas etapas.

Jhonny mostró a otro de sus caninos y aseguró que la había estado cuidando, esto con el fin de que más adelante pudiera tener perritos de su misma raza, pitbull. Posteriormente, indicó que se había escapado de la casa y había tenido cachorritos, pero estos fueron con “un perro callejero, amarillo, feo… Ya no se consiguió un zarco como ella, sino un perro de un mecánico”, en medio de risas finalizó sus declaraciones.

Sin embargo, horas más tarde tuvo salir a pedir disculpas por sus declaraciones, ya que aseguró que un sinfín de críticas llegaron a sus redes sociales por haberse referido de dicha forma al perro. “Les ofrezco una disculpa por decir que era feo, simplemente era una opinión, ustedes no lo conocieron, pero, dicen que era lindo, listo, no peleemos por esto … Lo lamento, no soy clasista ni nada de eso… No tenemos por qué pelear para los gustos, los colores”.

Además, Rivera resaltó que segundos después de sus declaraciones una amiga le indicó que lo mejor sería borrar las historias, pues iba a ser fuertemente atacado, pero él optó por no hacer nada con respecto a la situación, pues él pensó que lo dicho iba a ser tomado como un chiste, pero, por el contrario, mucha gente se dejó ver molesta.

Finalmente, Jhonny enfatizó que fue un error y no creyó que sus declaraciones tuvieran tanto eco. Asimismo, indicó que debió haber seguido el consejo de su amiga, pues, se habría ahorrado varios comentarios en su contra.