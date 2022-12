Juan Duque sigue aguantando hate en redes sociales y así los enfrenta

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que el cantante Juan Duque contestó sobre cómo ha hecho para lidiar con cada uno de los mensajes cargados de odio en las redes sociales.

Desde que Juan Duque inició la relación que tuvo con la modelo y actriz Lina Tejeiro se ganó el odio de muchas personas en cada plataforma, pues muchos aseguraron que estaba con ella por interés comercial.

Pero esto no se quedó allí, pues durante y después de haber terminado con Lina Tejeiro las criticas y mensajes incomodos siguieron creciendo y mucho más cuando se habló de una supuesta infidelidad de su parte como motivo de ruptura.

“Honestamente uno tiene que ser muy amargado en la vida pa’ tirarle hate a una persona que ni siquiera conoce, entonces, por eso esos comentarios, entendiendo eso, los veo, pero no me los tomo personal ni les paro tantas bolas, porque viene de gente que ese día se levantó de mal humor, resentiditos, con la energía que no era”, dijo en primera instancia Juan Duque.

Ante esto el cantante lo que ha hecho es leer cada uno de los comentarios y confesó que a veces los contesta, solo que, con su irreverencia, buen humor y sarcasmo.

“Los respondo así de paso con buen humor, toda la vuelta, me enfoco lo que verdaderamente importa que es la gente que apoya, la gente que nos quiere, y que nos quiere ver bien y bueno, si siguen comentando así voy a tirar las mismas que han visto por ahí que si Rimel Albeiro, que eso es lo que somos”, finalizó Juan Duque.

Es de recordar que tiempo atrás durante los dimes y diretes en las redes sociales el cantante pidió respeto, no solo para él, sino también para su ex Lina Tejeiro.