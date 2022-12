Andrea Valdiri reveló por qué podría acabarse su matrimonio con Felipe Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma es una de las parejas más queridas en redes sociales, debido a lo real que pueden llegar a ser. A pesar de que al principio la relación se mantuvo muy oculta, lo cierto es que los dos han dejado claro que son el amor de la vida del otro. Sin embargo, parece que ya presentaron su primer problema matrimonial por el que podría acabarse su relación.

Lea también: Daniella Donado no pudo salir la noche de velitas por su deteriorada salud

El siete de velitas se vivió con toda la actitud en la casa de Andrea, pues culturalmente, en Barranquilla se celebra hasta la madrugada, cosa que normalmente en otras partes de Colombia no se hace. En las historias de Saruma, el creador de contenido se vio muy sorprendido porque Andrea había invitado a todos sus amigos para celebrar toda la noche.

Teniendo en cuenta que él no estaba acostumbrado, es normal que en una parte de la noche, no aguantara tanto el sueño y se fuera para la habitación a descansar.

En eso, parece que la creadora de contenido si paso derecho y siguió festejando con sus amigos, así que compartió un video en donde mostró que Saruma estaba completamente dormido en su habitación, mientras ella nos siquiera había tocado la cama, pues estaba intacta.

Pero eso no fue todo, de hecho el problema fue que Felipe estaba roncando demasiado duro, cosa que a la mayoría de personas no les gusta y les impide dormir tranquilamente.

“Todo el mundo me dice ‘Valdiri vente a descansar, busca a Saru’. Por eso es que los matrimonios se acaban. No marica, me quedo en la sala durmiendo” terminó por decir Andrea.

Lea también: Mabel Cartagena terminó en urgencias con su hijo en pleno 7 de diciembre

Ante esto muchos usuarios en internet se rieron y hasta la llamaron ídola “Parece camión bajando” “Hay que taparles la nariz y ahogarlos Y se acaba la roncadora” “¿Tan joven y roncando? llévelo a él médico más bien”