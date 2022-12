“Cuando sepas otro idioma me criticas” Flavia Dos Santos no se quedó callada luego de error en redes

Flavia Dos Santos es una psicóloga y sexóloga clínica, quien durante años hizo parte del programa ‘Día a Día’. Sin embargo, desde hace un tiempo se le vio ausente del matutino, pero las causas son desconocidas. Actualmente, tiene su propio show ‘Placeres con Flavia’. Sin dejar de lado que hace pocas semanas estreno un pódcast llamado, ‘Destaconadas’ en compañía de Isabella Santodomingo.

En esta ocasión llamó la atención a través de su cuenta de Twitter, en donde resultó molesta por algunos de los comentarios de sus seguidores, pues no le perdonaron la equivocación. Flavia aseguró: “Deberían proibir servir café instantáneo”. Rápidamente, sus palabras fueron comentadas por varios usuarios en redes sociales.

Entre las que más se destacan, “Dígale, que escriba bien”, etiquetando a la pareja de la psicóloga. Ante el hecho, la brasilera decidió no quedarse callada e indicó: “Cuando tú escribas perfecto otro idioma, que aprendiste de oído, me criticas”. Otro usuario indicó que si bien, es una mujer hermosa, que lastima que no supiera escribir, pero igualmente eso se le perdonaba. Flavia agregó: “Si es p ser “perdonada” por ti seguiré escribiendo llena de errores”.

Aunque el tweet se llenó de críticas, también apareciendo comentarios de apoyo para la situación que generó revuelo por un error que le podría pasar a cualquiera y aún más cuando se trata de un extranjero. La sexóloga decidió responder, pero esta vez fue a un usuario el que buscó apoyarla, Flavia indicó: “Eso es común en twitter. Las redes sociales se tornaron el lugar de búsqueda por afectos. Las emociones reprimidas se manifiestan por aquí”.

A pesar de las críticas de las que fue víctima, Flavia no les tomó mucha importancia y dejó ver que no es un tema que le afecte, pues tiene claras cuáles son sus prioridades en la vida y también, que esta no es la primera vez en que suele ser atacada por sus declaraciones.

Asimismo, ha reiterado que se encuentra emocionada por el nuevo proyecto en el que hacer parte ‘Destaconadas’, en donde hablaran de temas que no suelen ser tocados normalmente. Sin dejar de lado, que incorporan sus experiencias de la manera más transparente posible.