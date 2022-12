Con boda de por medio o nada: país prohibe por ley sexo pre y extramatrimonial

Con el paso de los años las relaciones interpersonales han cambiando mucho en el mundo, ahora es más extraño encontrar parejas que se juren amor eterno y uno los vea ‘hasta que la muerte los separe’, es más, lo usual se ha convertido en parejas que duran poco tiempo porque no toleran muchas incomodidades o problemas que antes surgían y prefieren tomar cada uno su camino.

También es frecuente ver a parejas estables que pueden durar muchos años juntas o incluso hasta la muerte, pero que nunca se casan porque no ven la necesidad de dar ese paso o no están acuerdo con hacer un ‘contrato’ para demostrarse su amor y compromiso. Y están los que definitivamente no quieren establecer ningún tipo de relación de pareja y simplemente desean disfrutar de la vida sin atarse a nadie en particular.

Pues estas personas de las que hemos hablado anteriormente seguramente no estarán para nada de acuerdo en una ley que prohibe el sexo pre y extramatrimonial, es decir a menos que esté casado con su pareja podría ser sancionado legalmente. La controversial medida fue aprobada en Indonesia y ha causado plémica en todo el mundo, pues la catalogan de fundamentalista, una violación contra los derechos humanos y las libertades.

De acuerdo a lo explicado por Albert Aries, portavoz de la ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con esta medida se busca proteger la institución del matrimonio. Según indicó Aries, los actos de sexo pre y extramatrimonial solo podrán ser denunciado por el cónyugue, los padres o los hijos de la persona implicada. Las instituciones protectoras de derechos humanos que antes hablaban bien del país por no tener un régimen religioso, ahora han encendido las alarmas y se disponen a presentar los recursos necesarios para tumbarla.