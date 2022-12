A Mafe Walker le preguntaron quién va a ser el campeón del Mundial de Qatar y esto respondió

La colombiana Mafe Walker se hizo viral en redes sociales por un video que compartió en el que aseguraba que habla el mismo idioma de los extraterrestres. Aunque el video causó que se burlaran de ella e hicieron muchas bromas en internet y hasta se volvió protagonista de memes y gifs, esto le sirvió para que diferentes marcas pusieran los ojos en ella y la contrataran para hacer campañas publicitarias, también sus redes sociales aumentaron en popularidad y ahora hace contenidos que tienen bastante acogida.

Su creciente ‘fama’ también ha hecho que la inviten a diferentes programas de televisión y radio para conocer su opinión sobre diferentes temas en los que buscan que los guíe por su conocimiento en los seres de otros planetas. En una de su más recientes declaraciones Walker aseguró que los extraterrestres están prontos a venir a nuestro planeta para hacer contacto con los humanos, “otros seres estrellas vienen en naves y vamos a poder sincronizarnos”, dijo en su momento.

Ante sus nuevas declaraciones recibió nuevamente criticas y algunos dijeron que solo buscaba llamar la atención porque estaba perdidendo popularidad. “Bueno cada quien con sus creencias, pero ¿por qué será que siempre que habla en ese lenguaje siempre dice lo mismo?, ¿no tendrá más palabras o que?”, decía uno de los comentarios compartidos en redes.

Mafe en modo Mundial

Ahora que el planeta completo está en modo Mundial de fútbol, en una emisora aprovecharon que la tenían de invitada y le preguntaron “¿Quién va a ser el campeón del Mundial?” a lo que Walker respondió con una sonrisa “Eso sí, no sé, los extraterrestres no sabemos de eso, estamos en la nave”, a lo que el presantador respondió “Allá no entra la señal”.