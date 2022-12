Camilo paralizó un concierto para agradecer a una fanática por este emotivo regalo

El detalle de la fanática a Camilo ha revolucionado las redes sociales por la manera emotiva en la que el cantante hizo referencia, y es que el retrato aparece dos de sus más cercanos quienes tristemente fueron dos víctimas del COVID-19.

Ruzin y Roberto, mejor conocido como ‘Ruper’, quien falleció el 5 de enero del 2021 después de varios meses de luchar contra el COVID, lo que significó para el cantante un momento muy triste, pues en su momento confesó que se le rompió el corazón en mil pedazos. Él precisamente fue una de las primeras personas en escuchar su tema ‘Vida De Rico’ y le auguró que sería un éxito musical.

La fanática llamada Mary Sánchez Laurens se mostró en un video explicando el detalle en el que hace referencia a que una de sus familiares también falleció por COVID-19, por lo que en medio de lágrimas contó.

“Fue un gesto genuino de cariño, esta es mi manera de decirle a las personas que amo que las llevo en mi corazón y que son importantes para mí. Mi familia y amigos allegados pueden dar fe de ello. Solo tengo palabras de agradecimiento para con Camilo y todo su equipo, que son unos seres humanos excepcionales; qué molleja de calidad humana 🫶🏻 . Mi admiración y respeto”.

El detalle fue recibido por parte del equipo del cantante y este al tenerlo entre sus brazos todo sorprendido y visiblemente sensible se lo mostró a Evaluna, por lo que minutos más tarde ante todo su publicó agradecido el gesto y dedicó el concierto a la joven.

“Anoche en Medellín me dieron un regalo muy especial, que me hizo sentir cerca de dos personas muy especiales para mí que ya no están en este plano material conmigo. Qué hermosa noche, abrieron el techo de La Macarena, la luna nos acompañó 🌙 Fue mágico. Mari: te amo. Gracias. 💕 🌸”.