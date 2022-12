Lágrimas de una virgen en Argentina, salvó a un chico de cáncer, según su madre

No hay nada más duro para las familias que tener que enfrentar una enfermedad como el cáncer. A pesar de que muchas veces puede ser tratable, lo ci cierto es que puede también ser una señal de muerte. Esta mujer, quien estaba desesperada por salvar a su hijo, asegura que las lágrimas de la virgen fueron las que ayudaron a salvar a su hijo.

Existen muchos lugares al rededor del mundo en donde, se dicen, ocurrieron milagros, por ende, cuando alguien pasa por una situación difícil, se acerca a ese lugar para pedirle a Dios que ponga sus manos.

En Argentina, un caso bien particular se dio a conocer a la prensa, donde una mujer aseguró que fueron las lágrimas de la virgen que salvaron a su hijo.

Raúl Alemir, de 39 años, fue diagnosticado con cáncer años atrás, en donde tuvieron que amputarle una pierna precisamente por un tumor que allí salió. Al paso del tiempo, el cáncer volvió y mucho más agresivo que antes, pues llegó un tumor que pesó siete kilos en su brazo izquierdo.

La madre, buscando ayuda desesperada, se dirigió a La Virgen de la Inmaculada Concepción está ubicada en la capilla de Vinará, en la provincia de Santiago del Estero. Se dice que dicha figura sagrada llora constantemente y también hasta sangre.

Ella decidió recoger algunas lágrimas en una servilleta y hacérselas llegar a su propio hijo que estaba a punto de entrar a cirugía para extirpar dicho tumor. Raúl a penas las recibió, de las puso en el brazo y se encomendó a al virgen.

“Yo junté las lágrimas de la Virgen en una servilleta de papel y las guardé para mi hijo. Se lo entregué a mi hija Liliana para que se lo diese a Raúl. Sabía que ella me lo iba a ayudar” dijo la madre.

Al salir de la operación, su brazo ya no tenía tumor y no hubo necesidad de que lo amputaran “Crean o no crean para mí la Virgen es milagrosa y a mí me escuchó, me cumplió la promesa” afirmó la mujer.