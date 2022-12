Video logró captar por primera vez la cara de Indigo, el bebé de Camilo y Evaluna

La pareja de Camilo y Evaluna es una de las más conocidas del espectáculo y por eso las cámaras siempre están encima de ellos esperando que pase algo nuevo con su vida y una de los motivos que mas motiva a sus fans es su bebé Indigo, desde que el colombiano y la venezolana empezaron a salir se volvieron bastante influyentes y un ejemplo para muchas personas que quisieran tener una relación como la que ellos reflejan.

Con el paso del tiempo esa relación fue creciendo en diferentes aspectos, Camilo empezó a ser reconocido como compositor y cantante, mientras que Evaluna logró consolidar su carrera como actriz protagonizando series juveniles en canales internacionales. La pareja creció ante los ojos de todos, llegando a mostrar imágenes de la forma en que el colombiano le pidió la mano a Evaluna hasta el momento soñado del matrimonio en el que se les vio llorar a todos de emoción.

Camilo y Evaluna han sido bastante cerrados con lo que compete a su bebé, por ejemplo han pedido que no llamen a su bebé como ‘el o ella’, ya que consideran que eso es decisión de Indigo cuando crezca quien decidirá si quiere ser llamada como niño o niña, o no escogera ninguno de los dos géneros y se indentifique como no binario, otro aspecto llamativo es que no han dejado ver la cara de su bebé, por la misma razón, consideran que esto será su decisión cuando quiera mostrarse públicamente.

Esto ha hecho que las personas quieran saber más de la vida del bebé y por eso piden con insistencia a la pareja que cuenten detalles de su vida y lo dejen ver al mundo, por eso el colombiano y la venezolana cuando comparten fotos dejan ver sus pies, manos, quizás la espalda, pero nunca la cara. Hace unas horas en tiktok circula un corto video en el que se puede ver de lejos la cara de Indigo que está siendo llevada por Camilo y eso ha validó para que sus fans se llenen de emoción y ternura.