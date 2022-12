Evaluna comparte video del momento en que iba a dar a luz, junto a Camilo y una partera

La pareja de Evaluna y Camilo es ampliamente conocida por la mayoría de las personas, la venezolana y el colombiano desde que empezaron su relación de noviazgo han compartido constantemente momentos de su vida, antes que se volvieran en personajes reconocidos del espectáculo hacían covers de sus canciones que compartían en sus redes sociales, además de esto hablaban de su vida como pareja y como estaban viviendo su relación.

Lea también: ‘Cójanlo, cójanlo’ En video quedó registrado el robo que hizo Camilo después de un evento masivo

Con el paso del tiempo esa relación fue creciendo en diferentes aspectos, Camilo empezó a ser reconocido como compositor y cantante, mientras que Evaluna logró consolidar su carrera como actriz protagonizando series juveniles en canales internacionales. La pareja creció ante los ojos de todos, llegando a mostrar imágenes de la forma en que el colombiano le pidió la mano a Evaluna hasta el momento soñado del matrimonio en el que se les vio llorar a todos de emoción.

También le puede interesar: “Van a confundir a ese bebé”: Critican a Evaluna y Camilo por no ‘decidirse’ con el género de Índigo

De esa relación llegó al mundo Indigo, un bebé del que han pedido que no sea categorizado como niño o niña pues esperan que cuando crezca sea decisión de él o ella como decida denominarse, otro aspecto particular de Indigo es que no han mostrado su rostro, pues la pareja considera que eso pertenece a su privacidad y será su decisión cuando quiera dejarse ver en cámaras de forma pública. Este hermetismo ha hecho que los seguidores de Camilo y Evaluna esté aún más pendientes para conocer cada nuevo detalle de su crecimiento.

Pero hace unas horas se ha compartido un momento bastante íntimo de Indigo, la misma Evaluna en su cuenta de Instagram compartió un video en sus historias en el que se le ve en una ‘piscina’ inflable junto a Camilo y una partera en momentos previos a dar a luz. La venezolana decidió no tener su parto en un hospital, por esta razón se quedó en su casa y buscó asistencia de una persona especializada en este tipo de recibimientos.