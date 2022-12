Si es del servicio público, el SOAT le costará menos a partir del 15 de diciembre

El Misnitro de Transporte por fin cedió. Guillermo Reyes afirmó hace meses estar trabajando para encontrar soluciones para la evasión de impuestos. Por fin, dicho trabajo se ve reflejado, pero las personas que se dedican a trabajar en el transporte público, aseguran no estar satisfechas.

“El SOAT no va a subir, va a bajar. Pero también el compromiso de todos, le hemos dicho con los motociclistas, los taxistas, los camioneros, todos, es de trabajar para que el SOAT sea pagado, para atacar la evasión y atacar los fraudes, y por supuesto la siniestralidad” aseguró Reyes.

Sin embargo, hoy por hoy, el Ministro aseguró que cedió a que se bajara el SOAT solamente para este tipo de movilidad, precisamente para buscar que los conductores pagaran.

Pero aseguran dichos trabajadores que esa no es la total solución, pues no están de acuerdo con que el cubrimiento llegase a bajar. Según el líder de taxistas, no está seguro que se baje el precio del SOAT, pero que, si se llega a tener un accidente, el cubrimiento baje.

No es lo único que les preocupa. Afirman que la venta del SOAT es complicada porque, simplemente, no las venden. “Si antes no lo hacían estando bien caras, menos ahora” afirmó un ciudadano, quien aseguró también que muchos optaban por seguir trabajando sin tener dicho requisito u otros tenían que parquear el carro por lo mismo.

A partir del 15 de diciembre, este gremio podría obtener su SOAT el 50% más económico.