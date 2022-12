Suenan campanas de boda entre Tom Holland y Zendaya, el amor pasó de la ficción a la vida real

La pareja de Tom Holland y Zendaya es una de las más famosas y admiradas parejas del espectáculo mundial, los jóvenes actores se conocieron en el 2017 cuando empezaron a grabar la película de Spiderman, en donde casualmente terminan siendo pareja, él como el hombre araña y ella como ‘MJ’. Aunque en el inicio habían rumores de la relación los artistas fueron muy reservados y lograron ocultar por bastante tiempo lo que estaba pasando, hasta que los captaron besándose y tuvieron que salir a confirmar la noticia.

Lea también: Hombre quiso hacer propuesta de matrimonio de ensueño en un yate y las cosas se le salieron de control

No obstante siguen siendo muy reservados con su relación y quizás por eso es que las cosas han funcionado bien entre ellos, porque al contrario de otras parejas no comparten con los medios lo que sucede con sus vidas y en las entrevistas evitan al máximo hablar de ellos a menos que sea de manera profesional. Otro aspecto que les ha resultado beneficioso es que al estar los dos vinculados con el mundo del espectáculo saben que no siempre pueden estar juntos y respetan sus espacios.

Ya que ellos no hablan de su relación públicamente la información que se conoce es porque los medios investigan o alguna persona cercana filtra información, en lo corrido de este año se supo que la pareja compró una casa avaluada en 4 millones de euros en Richmond, Reino Unido, a donde piensan mudarse para estar alejados de los medios, ya que en Los Ángeles el asedio de los medios es intenso.

También le puede interesar: El coqueteo de Carlos Vargas a actor que entrevistó en La Red ¿Se enamoró?

Según le contó una fuente cercana al medio UsWeekly la parej está dando un paso adelante en su relación, teniendo en cuenta que ya son novios y compraron una casa solo queda algo por hacer, casarse. “Ambos están en modo de establecerse y están absolutamente planeando un futuro real juntos”, dijo la fuente citada por el rotativo.