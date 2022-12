“Hubo gente que me mató”: Jessica Cediel habló sobre su faceta como cantante en ‘Día a Día’

Jessica Cediel es una reconocida presentadora, actriz y modelo quien se encuentra haciendo parte de ‘La Descarga’ en compañía de Carlos Calero. Y es que al parecer, al estar rodeada de diferentes artistas, esto también la llevó a intentar una nueva faceta, esta vez en la música, pero las críticas no se hicieron esperar.

La bogotana estuvo como invitada en ‘Día a Día’ en donde aseguró que aprovechaba el espacio que le para aclarar la situación. Jessica aseguró que tomó la decisión de compartir el video, luego de visita anterior al programa, pues durante el mismo había preferido no cantar, sino dar una sorpresa.

Tras el corto clip interpretando el tema ‘Tu cárcel’ de Marco Antonio Solis. Varios usuarios indicaron que este no era uno de sus fuertes como si lo es la presentación y el modelaje. Asimismo Cediel aseguró que a lo largo de su vida ha recibido solo 3 o 4 clases de canto y estas han sido por decisión propia.

Jessica también resaltó que su voz es natural, no como lo hacen muchos cantantes que se valen de varios programas con el fin de mejorar su voz, en cambio, ella ha preferido no utilizar este tipo de mecanismos y mostrarse transparente con sus seguidores.

Sin embargo, esto no evitó los comentarios negativos que ha recibido en repetidas ocasiones: “hubo gente que me mató, hubo gente que también me apoyó”. Cediel indicó que lo mejor que le puede suceder a alguien es que pueda hacer realidad los sueños que tiene más allá de las críticas.

Además, Jessica aseguró que le iba a regalar al mundo, una canción entre risas enfatizó que eso era lo que le hacía feliz y amaba el color de su voz, pero sabe que aún queda muchos por aprender. Por supuesto, los presentadores reiteraron el talento que tiene para cantar y finalmente, la apoyaron para llevar a cabo este sueño.