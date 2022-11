Este sería el color de cabello de las mujeres solteras

Sin duda, una de las frases más dichas cuando una persona termina una relación es la de cerrar ciclos, pues es precisamente el tiempo de darle un cambio, por lo menos físico, a la vida y a la forma en que nos ven. Este 2022 ha estado repleto de separaciones amorosas, incluso matrimonios que llevaban años y años. Un claro ejemplo ha sido Shakira y Piqué.

No se sabe si Shakira se cambiará el color de cabello, pero lo cierto es que dos famosas han llamado la atención precisamente por esto.

Carolina Cruz terminó la relación con Lincoln Palomeque, con dos hijos de por medio. A pesar de que la presentadora ya tenía el color de cabello de este color, si es cierto que según varios comentarios en redes sociales, los colores que más eligen las mujeres cuando entran en la etapa de soltería, son los tonos rojos y cálidos.

Y parece que atenta estaba Carmen Villalobos, pues la actriz ha cambiado su tono de cabello a uno muy parecido al de Carolina Cruz.

Antes de que se supiera su separación, la actriz mantenía un cabello café oscuro, pero ahora, con este rojizo, algunos aseguran que se le ve mucha más vida.

“Que poco de solteras hay entonces, porque por acá donde vivo, su madre el que no tenga ese color de pelo mano” “Yo tengo ese color y estoy muy bien casada, no me asusten jajaj mentiras, lo importante es que todo cambio sea para bien, para llenarnos de amor y plenitud”

Sin embargo, se dice que Carmen se cambió de color por un personaje de televisión a México.