Karol G se burla de ella misma por su forma de hablar en inglés paisa y causa risas en sus seguidores

La colombiana Karol G como se dice popularmente la está ‘rompiendo’, la paisa está viviendo seguramente el mejor momento de su carrera, todas las canciones que lanza se pegan, muchso artistas quieren incluirla en sus proyectos, se ha convertido en un icono de moda y estilo, sus conciertos son ‘sold out’, siempre están llenos sus shows, definitivamente es la mejor época de su vida.

Karol ha sido noticia en los últimos días por su posible relación con el cantante Feid, de la cual dicen sus seguidores tienen pruebas para afirmar que sí existe, aunque en un concierto reciente el mismo ‘Ferxxo’ cortó el tema con un tajante ‘No’, cuando una fan le preguntó con una cartelera si era novio de la paisa. Esta ha sido una interrogante que no han podido confirmar los medios si hace parte del éxito y la felicidad actual de la paisa.

El ‘paisinglish’ de la Bichota

Para nadie es un secreto que el idioma inglés es indispensable para comunicarse mundialmente, aunque en todo el mundo haya diferentes idiomas este se convierte en la mejor forma de comunicación cuando se va al extranjero, especificamente en el caso de Karol, ella hace varios años que decidió establecerse fuera del país para potenciar su carrera musical, la paisa vive en los Estados Unidos y aunque el manejo del inglés ha mejorado es difícil dejar de lado su acento paisa.

La Bichota incluso grabó en inglés la canción Don’t be shy en la que demostró que nada le queda grande. Pero en una entrevista por ejemplo, el asunto es diferente y aunque habla bien no suena como una persona nativa, algo que no le molesta e incluso se burla de ella misma así quedó demostrado en un video reciente que compartió en su perfil de Instagram.