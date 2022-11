Yina Calderón no se le mide a todo, le ofrecieron un plato típico y no fue capaz de meterle ni un mordisco

Yina Calderón es una de las generadoras de contenido más conocidas del país, la huilense usualmente se ve involucrada en polémicas por pelearse con otros personajes públicos del mundo de las redes sociales como Epa Colombia. La mujer que también DJ de guaracha no solo genera comentarios por los contenidos que comparte en sus redes, también por lo que hace en su vida personal y en su intento por ser parte del mundo del espectáculo.

Lea también: ¿Qué es esooo? Yina Calderón estrenó canción con un video bastante ... llamativo

Recientemente desató toda una ola de comentarios por haber hecho un cover del vallenato ‘Como duele el frío’, al ritmo de guaracha, además de recibir criticas por la canción, Calderón fue señalada por el video que hizo en la llamada ‘zona de tolerancia de Bogotá', en donde apareció bastante ligera de ropa, acompañada por personas que parecen trabajar en este lugar.

También le puede interesar: “Fuera, fuera” A Yina Calderón la bajaron de una tarima a las malas, por subirse aparentemente borracha

Otro de los aspectos por los que ha sonado últimamente, no de buena manera, es por haberse subido en aparente estado de embriaguez a una tarima en donde se encontraba el músico del género popular Alexis Escobar. Yina se veía tan mal en su intervención en la que no podía hablar con naturalidad que los asistentes empezan a gritarle “fuera, fuera, fuera”, lo que hizo que los organizadores del evento la bajaran para no generar un caos mayor.

Un nuevo tema que generó comentarios

A Calderón la contrataron para dar un show en Samaniego, Nariño, a su llegada la recibieron con el plato típico de la región, el cuy. En sus redes sociales Yina contó que no había sido capaz de comerse ese plato porque le daba mucha impresión ver al al animal completo en el plato. “Obviamente yo entiendo que el Cuy es algo cultural de Nariño. Obviamente, pues se respeta, pero, yo no soy capaz de comerme eso, no fui capaz”.