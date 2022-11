¿Y Ricardo Jorge?: La sorprendente faceta que ahora lleva a cabo el recordado corresponsal

“El corresponsal Ricardo Jorge” nació como un personaje encargado de protagonizar los principales comerciales de Davivienda en la esperada época del Mundial de Fútbol. Sus inicios se dieron en el de Sudáfrica, en donde se ganó las risas y el cariño de los televidentes.

Posteriormente, Julián Orrego trató de cautivar con el mismo personaje en Brasil de 2014. Pero, al parecer, esto no funcionó del todo. Tanto así, que el banco habría decidido suspender dicho rol e intentar con nuevas cartas.

En cuanto a Orrego se conoció que también se ha destacado por llevar a cabo su faceta como cantante, en la banda llamada ‘Rocka’. Y es que no llevaría poco en ella, pues serían alrededor de 12 años los que lleva el recordado reportero.

Además, se conoció que hace poco estuvo lanzando un nuevo disco, el cual lleva por nombre ‘Alucinación’. Y es que en medio de una entrevista para ‘Blue’ el cantante aseguró que su personaje de Ricardo Jorge llegó sin pensarlo.

Julián relató: “Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (…) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado, ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo ganó, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”.

Actualmente, Orrego, está enfocado a sus proyectos musicales, aunque no descarta llevar a cabo otra de sus facetas si se da la oportunidad.