¿Problemas amorosos? Mary Méndez y su mensaje sobre la felicidad propia

Para Mary Méndez la felicidad comienza cuando se deja de buscarla por fuera, es decir en alguien más, en las cosas materiales, en el trabajo, en el dinero. Cuando se aprende que el respeto en sí mismo y el amor propio no tienen precio, la dignidad se vuelve sinónimo de felicidad.

Por eso Mary Méndez cautivó recientemente en su red social de Instagram y es que al pie de la imagen la presentadora habló de un tema particular, y no es otro que la felicidad, en sus formas, sus estructuras y sobre todo de cómo lograrla. Haciendo hincapié en cada cosa de la que hay que desprenderse para lograrla.

“¡Esto es de lo más acertado e infalible! La felicidad es una opción, no un resultado. Nada te hará feliz si tú no eres feliz. Ninguna persona te hará feliz a menos que tú decidas ser feliz. Tu felicidad no puede venir a ti, solo puede venir de ti 🙌🏻 🙌🏻 🙌🏻”, escribió al pie de publicación Mary Méndez.

¿Cómo encontrar la felicidad de la que habla Mary Méndez?

La felicidad es un concepto que a menudo está presente en la vida y se asocia a muchos ámbitos como la vida personal, laboral, familiar y social. Por lo tanto, la felicidad es muy importante en la sociedad. La mayoría de las personas piensan que la felicidad es algo trascendental y utópico, que es un estado duradero e incompatible con sentir tristeza o enfado.

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que es muy difícil de conseguir y alcanzar la felicidad personal en nuestro día a día. Por lo tanto, estas personas ven la felicidad como una meta inalcanzable lo cual es un error.