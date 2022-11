¿Oficializará noviazgo?: James Rodríguez llevaría 5 meses saliendo con famosa modelo barranquillera

James Rodríguez es un conocido futbolista colombiano, quien hace pocos meses llegó a ser parte del equipo Olympiacos y fue recibido por todo lo alto por las directivas y los fanáticos. Y es que no solo ha llamado la atención el deporte, sino también por los supuestos amoríos en los que se ve envuelto.

Si bien, durante algunos meses se pensó que estaba teniendo un romance con la actriz Kimberly Reyes, al parecer, solo se trató de un simple rumor. Pasaron algunos meses y salió a luz en el programa ‘Lo sé todo’ que el futbolista tendría un nuevo amor, esta vez con Sarah Loinaz, una española, de 23 años, excandidata de Miss universo en 2021.

Le puede gustar:

Sin embargo, el mismo programa de entretenimiento reveló que desde hace 5 meses James está saliendo con una modelo barranquillera. Se trata de Daniela Acuña, los ‘likes’ en cada una de las publicaciones de la mujer por parte del deportista no se han hecho esperar.

Pero, esto no ha sido todo, ya que, aseguran que hay bastante química entre los dos y James anda pendiente de cada uno de los movimientos de la barranquillera y por supuesto, de cualquier cosa que puede llegar a necesitar.

También puede leer:

Asimismo, dejaron claro que este amorío no sería nada formal, aunque los dos se la llevan bastante bien, cosa que no le había sucedido al futbolista desde hace unos cuantos meses, agregaron. Si bien, la mujer no pertenece al mundo del entretenimiento, si ha hecho parte de algunos reinados de belleza.

Aunque ni la mujer ni James han confirmado su romance, sus seguidores no creen que en los próximos meses lo oficialice, pues, han sido varias las ocasiones en que aseguran un nuevo amor del futbolista, el cual nunca termina de ser confirmado o quizás, no formalizar ante los medios nacionales e internacionales.

También puede leer: