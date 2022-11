Con sensuales fotos: Carolina Cruz revela el detrás de cámaras en reconocida revista para hombres

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo, quien se destacó desde un inicio por su participación en el reinado de belleza, representando al Valle del Cauca en 1999. Sin embargo, no logró ganar el título como Señorita Colombia ocupando el segundo lugar. A pesar de esto, fue el concurso quien impulsó su carrera.

A la caleña se le ha visto en varias ocasiones siendo parte de varias de las principales portadas de reconocidas revistas. Y esta ocasión, por supuesto, no pasó desapercibida por sus seguidores. Carolina será parte de la revista DonJuan dedicada a hombre por sus conocidas fotografías sensuales de algunas actrices, presentadoras y modelos.

La noche de este 25 de noviembre, Cruz sorprendió a sus seguidores al revelar el detrás de cámaras de la sensual sesión de fotos para dicha revista. En donde mostró varios cambios de look y el empeño que hay en cada una de las imágenes.

Si bien, no se ha conocido la fecha exacta en que saldrán las fotografías, sus seguidores no ven la hora de verla, teniendo en cuenta el gran trabajo que ha realizado DonJuan durante años y esperan que esta ocasión no sea la excepción.

Como era de esperarse, los comentarios ante la belleza y la estilizada figura de la empresaria no se hicieron esperar. Teniendo en cuenta, que tiene dos hijos. Sin embargo, en algunas ocasiones Cruz aseguró que es muy juiciosa con sus entrenos, pues ama hacer ejercicio.

Y es que esta no ha sido la única sorpresa que fue anunciada, ya que otra de las personalidades que fue promocionada fue Melina Ramírez. Aunque la modelo no ha anunciado mayores detalles con respecto a su aparición, si esperan que al igual que Carolina comparte un poco de lo que será su sesión de fotos.