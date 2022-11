Mónica Rodríguez publicó video viral de Messi siendo Luis Miguel y las redes estallaron de risa

Así se burla Mónica Rodríguez de Messi por no tener una Copa del Mundo Foto: Instagram @monyrodriguezoficial

Quién diría que uno de los mayores éxitos musicales del cantante Luis Miguel, como lo es ‘Tengo Todo Excepto A Ti’, serviría para recordar que el jugador Messi ha conseguido una infinidad de premios a lo largo de toda su carrera futbolística, pero hay algo que no ha podido ganar y no es otra cosa que levantarse con la Copa del Mundo.

En el divertido video, para unos y doloroso para otros, publicado por la presentadora de ‘Noticias Uno Colombia’ Mónica Rodríguez se ve un trabajo de edición en el que el rostro de la estrella futbolística argentina es puesto sobre el del cantante.

Y a medida que avanza el video con una de las partes más dramáticas de la letra se muestra la participación de Messi en otros mundiales, pero a su vez la forma en la que ha estado tan cerca de la anhelada copa mundial, que al combinar las imágenes da como resultado un video dramático.

Al pie de la publicación la periodista aseguró que no era nada personal, pues es de recordar que el futbol en Argentina es casi una religión y sus jugadores los santos de la misma.

“Queridos amigos argentinos, no es nada personal, pero este video quedó muy bueno 🤣🤣🤣 (Me lo envió una amiga argentina je je je conste) Pero no se preocupen, tienen un equipazo y la verdad sería chévere que ganaran la copa por Messi, aunque reconozco que mi favorito es otro equipo. 🙈”, escribió Mónica Rodríguez.

Es de recordar que días atrás Mónica Rodríguez había anunciado por medio de su red social Twitter el equipo que ella considera será el ganador de Qatar 2022, esto enmarcado en que en los últimos cuatro mundiales de fútbol ha atinado con el ganador.