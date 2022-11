Responden a ‘Epa Colombia’ asegurando que la mentirosa es ella y que sus premios fueron comprados

La pelea entre ‘Epa Colombia’ y su exmanager Alejandro Urrea, quien está detrás de la firma Empire House, apenas comienza y es que, si bien la empresaria Daneidy Barrera dijo que las deudas fueron adquiridas por él, ahora este ha revelado los detalles de presunta estafa que ella ha cometido.

En las acusaciones hacía ‘Epa Colombia’ destacan muchos nombres como el de la DJ Marcela Reyes, Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’, también la bailarina Andrea Valdiri y hasta la actriz y modelo Lina Tejeiro.

“Primero que se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar no es mi culpa, por algo muchas de las que decían ser tus amigas no quieren ni saber de ti o que lo diga Marcela Reyes, La Jesuu o la Valdiri”

— Empire House