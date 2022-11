‘Epa Colombia’ denuncia a empresa de supuestamente haberla robado

Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, envió un extenso mensaje por medio de las historias de su red social Instagram en las que se solidarizó con la denuncia hecha por Luisa Chima, pero a la vez también para denunciar una estafa que sufrió. Pues aseveró que ambas fueron victimas de la misma persona.

“Estaba viendo TikTok y me salió los story time de Luisa Chima que una agencia la robó, bueno esa misma persona amiga a mí me robó muchísimo tiempo atrás. Ni hablar de Syam Cosmetic, que le robó más de 300 millones. Él jugaba a que era mi manager y el maganer de Mav, porque en su momento él nos conseguía cosas, pero obvio para robarle a empresas grandes en Colombia”, escribió ‘Epa Colombia’.

Seguidamente pasó a dar el nombre exacto del hombre que la estafó y la empresa de la que está detrás aseverando que por medio de ella hay una gran cantidad de creadores de contenido aliados, a los que nunca se les pagó. Y que entre ellos está la pareja de Aida Victoria Merlano, a quien no se le canceló una deuda de 30 millones de pesos.

“Él se llama Alejandro Urrea, su Instagram Empire House tiene muchos influenciadores y tiktokers que jamás les pagó. Ahora entiendo cuando salió WestCOL a decir que le debía 30 millones cuando ni sabía que había pasado, claro, en comprometiéndome por otro lado y yo ni sabía. Estoy tratando de salir de todas las personas que les robó plata y en su cuenta y yo sacando plata de mi empresa para pagarles a esas personas, hablo de mucho dinero”, agregó la empresaria ‘Epa Colombia’.

Aprovechó además de anunciarle al país que nadie la está manejando y que todo lo que tiene en la actualidad se lo debe a su franco trabajo y méritos. Exhortó a todos los que han sufrido de este tipo de situaciones a denunciar.

“En fin, nadie me maneja, nadie me ha ayudado a estar donde estoy, solo Dios y mi familia. ¿Increíble verdad? No sé porque esas marcas no le hacen algo, no se queden callados, salgan a hablar”.