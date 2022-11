“Yo no voy a andar pidiendo plata”: Cesar Escola luego de que usaran su nombre para estafar

Cesar Escola es un músico y presentador argentino que ha consolidado su fama en Colombia gracias a su participación en varias producciones y medios nacionales como RCN y Caracol. Además de eso, el también director musical ha participado en varias obras teatrales a lo largo de los años.

Recientemente, el nombre de Escola, quien es conocido también por ser uno de los jurados insignia del show de talentos ‘Yo me llamo’, ha comenzado a sonar, pero por una razón poco agradable.

Famoso actor fue estafado por un falso Cesar Escola

En conversación con el programa de entretenimiento ‘La Red’, el actor Alberto Saavedra, actor de ‘El man es Germán’, ‘Allá te espero’ y ‘Enfermeras’, denunció haber sido víctima de una estafa a manos de una persona que se hizo pasar por Escola y que le pidió dinero.

Según contó Saavedra, fue contactado por medio de Facebook, en donde le plantearon una situación falsa y conflictiva: supuestamente Escola estaba necesitando dinero para recuperar unas maletas y traerlas a Colombia desde Estados Unidos.

Saavedra no lo dudó y siguió las instrucciones, de esta manera recibió unos datos de transferencia y terminó perdiendo casi un millón de pesos.

“Afortunadamente, no fue toda la cantidad, de 1.750.000, sino 800.000. Pero 800.000, en este momento, que hace tiempo no recibo absolutamente un peso y no he tenido trabajo este año ni nada, pues es mucho dinero para mí”, relató.

A propósito de lo ocurrido, el argentino de 61 años también decidió pronunciarse y le pidió a sus conocidos, amigos y público en general que estuvieran atentos a este tipo de prácticas.

“Muy preocupado y triste con toda esta situación del perfil falso de Facebook. Esto con Alberto me dolió terriblemente porque esta gente son unos aviones. ¡No estoy en Miami, no vivo en Rusia, yo vivo en Chapinero! No le paren bolas, yo no voy a andar pidiendo plata a mis amigos”, dijo.