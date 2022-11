“Está tomando las riendas de su vida”: Amaia Montero reapareció luego de estar un mes internada

Hace aproximadamente un mes, la cantante Amaia Montero se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar una foto a modo selfie y por la que muchos se alcanzaron a preocupar. Ahora, un medio internacional ha publicado una imagen de cómo luce tras salir de una clínica.

Lea también: Shaira recordó, con emotivo video, a Mauricio Leal un año después de su muerte

Montero ganó reconocimiento por el rol que cumplió como vocalista de la famosa agrupación La oreja de Van Gogh, en la que participó entre 1996 y 2007. Entre los temas más conocidos están ‘Rosas’, ‘La playa’ y ‘Mariposa’.

En su momento, la artista compartió a través de su cuenta de Instagram una foto a blanco y negro en la que aparecía despeinada, sin maquillaje y con una evidente expresión de cansancio. Todo esto acompañado del mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Por lo anterior, miles de personas alrededor del mundo se sorprendieron y llegaron a cuestionarse sobre el estado físico y mental de Montero.

También le puede interesar: Paola Jara no sería tan buena gente como se pinta en redes sociales, según estas cantantes

Un tiempo después, medios españoles informaron que el entorno de la cantante había dado parte de tranquilidad al señalar que estaba siendo acompañada y apoyada durante un duro momento de su vida. De igual manera, contaron que estaba enfocada en publicar su próximo proyecto y que estaría en busca de profesionales de la salud.

Ahora, cerca de un mes después de supuestamente haberse internado en una clínica, el medio Lecturas publicó una imagen del estado actual de la cantante.

“La cantante tomó la decisión de apartarse de todo y ponerse en manos de profesionales. Arropada por su familia, Amaia retoma las riendas de su vida”, señaló.