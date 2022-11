En medio de lágrimas Andrea Valdiri cuenta cómo está afrontando la muerte de su perro

Jack era el nombre de la mascota de Andrea Valdiri, un hermoso perrito que llegó hace cinco años a su vida tras adoptarlo por medio de un conocido veterinario. Pero hace poco sufrió una enfermedad que ameritaba un fuerte tratamiento.

Puede leer: De aquí sale el dinero con el que el creador de contenido Felipe Saruma complace a la bailarina Andrea Valdiri

El perrito empezó a recuperarse, lo que llenó de alegría a la bailarina, pero días más tarde todo se revirtió y el hermoso Jack no pudo resistir, por lo que falleció dejando un gran vacío en Andrea Valdiri.

“No sé ustedes, pero yo amaba a mi perro, no sabía que la muerte de un perrito me iba a colocar así tan sentimental, ¡!Uhsss! me pegó, pero durísimo”

— Andrea Valdiri