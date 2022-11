“Tener hijos nunca ha sido mi sueño”: Milena López habla de lo que quiere en su vida y pide respeto

Milena López es una presentadora colombiana a quien se le vio durante algún tiempo haciendo parte del programa de la mañana ‘Muy buenos días’, en compañía de Laura Acuña, Jota Mario Valencia y Adriana Betacurt. Aunque el matutino llegó a su fin, la manizaleña ha optado por llevar a cabo con su esposo, otro tipo de negocios, además de las redes sociales.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que desde hace algunos meses sea blanco de críticas porque a sus 40 años no es mamá y por tratar como hijos a sus dos perros. Y es que en una ocasión, cansada de las constantes preguntas, le respondió a una de sus seguidoras, “¿Será que la gente sufre porque yo no tengo hijos o será que la gente sufre porque ve que yo puedo vivir sin hijos?, aseguró en aquel momento.

Al parecer, las críticas no han parado y la presentadora tomó la decisión de realizar un clip hablando un poco de la situación. Milena inició su relato agregando que las situaciones de vida de cada persona son totalmente diferentes, es decir, alguien puede encontrar el amor, pero no tener hijos o tener hijos y estar soltera, e incluso quienes encuentran el amor en la vejez-

Pero, su caso no resulta ser muy diferente del todo, pues ella y varias mujeres tienen que lidiar con la pregunta: ¿Por qué tienes 40 años y no tienes hijos? Milena indicó que este nunca ha sido el sueño de su vida, tampoco quiere negárselo, pero está feliz. Si bien, pide a sus seguidores que tengan en cuenta cada uno de los comentarios que hacen en redes sociales, pues no saben el impacto que este puede tener en las personas.

López enfatizó que aunque ella sabe manejar los comentarios, muchas personas no y varias se encuentran en procesos de fertilización y anhelando tener un hijo. Asimismo, indicó que las personas deben asumir que el hecho de no tener hijos, no como una escasez de algo, sino simplemente una circunstancia y una decisión diferente a la de los demás.

La presentadora finalizó su video, asegurando que este tipo de comentarios no solo se ha dado en las redes sociales, sino que también por parte de varios de sus familiares, pues según ella las personas buscan una respuesta a algo que no la tiene y que resulta ser de la intimidad de cada mujer.