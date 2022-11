“El tiempo, el implacable, jamás te cubrirá de olvido”: Las reacciones ante la muerte de Pablo Milanés

Pablo Milanés se convirtió en la inspiración de muchos en la música, tanto amantes como cantantes. Fue uno de los grandes que puso en el ojo del mundo, la trova cubana, que marcó un hito en la historia de la música latina.

Sin embargo, hace varios años, según lo afirma el comunicado de prensa que se publicó días antes de su muerte, el cantante sufría una enfermedad que lo aquejaba por años, lo que resultó en otros males de salud:

“Esta condición clínica es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años, y que le exigió instalarse en Madrid a finales de 2017 para recibir un tratamiento inexistente en su país”

El 21 de noviembre, se dio a conocer el fallecimiento del cantante cubano y así reaccionaron en redes sociales:

El periodista Juan Becerra publicó: ““‘Si me faltaras, no voy a morirme; si he de morir, quiero que sea contigo’ le decía Pablo Milanés a su amada Yolanda… Hoy Pablo nos falta a todos, su música permanecerá con ese, ‘su brillo que puede alcanzar la oscuridad de otras cosas’”

Otros usuarios recordaron su infancia con el cantante: “Ha partido Pablo Milanés, fue con sus canciones con la que yo aprendí a tocar la guitarra. Un cantante con cuyas canciones se ha construido parte del sentir latinoamericano. Siempre rebelde, siempre humano. Querido Pablo… el tiempo, el implacable, jamás te cubrirá de olvido”

Evidentemente, la música y el mundo ha perdido un gran ser humano que le dio la vida a los demás a través de su arte y sus letras. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo aseguran que era un gran personajes.

Por siempre en los corazones Pablo Milanés